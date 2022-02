Eurovignette approvata in Parlamento: importante pietra miliare per la decarbonizzazione nel trasporto merci su strada (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 17 febbraio il Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo ha rigettato tutti gli emendamenti proposti sulla direttiva Eurovignette e ha approvato il testo concordato con il Consiglio europeo. Le modifiche alla cosiddetta “direttiva Eurobollo” vanno a sostituire le attuali tariffe per gli autocarri basate sul tempo, con nuove tariffe calcolate sui chilometri effettivamente percorsi. In questo modo verrà rafforzato il principio cardine della politica ambientale dell’Unione Europea secondo cui “chi inquina paga” e darà un contributo importante per la decarbonizzazione del trasporto merci su gomma, obbligando chi danneggia l’ambiente a coprire i costi. I 705 membri del Parlamento europeo hanno sigillato il futuro dell’autotrasporto su gomma in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 17 febbraio ileuropeo in seduta plenaria a Strasburgo ha rigettato tutti gli emendamenti proposti sulla direttivae ha approvato il testo concordato con il Consiglio europeo. Le modifiche alla cosiddetta “direttiva Eurobollo” vanno a sostituire le attuali tariffe per gli autocarri basate sul tempo, con nuove tariffe calcolate sui chilometri effettivamente percorsi. In questo modo verrà rafforzato il principio cardine della politica ambientale dell’Unione Europea secondo cui “chi inquina paga” e darà un contributoper ladelsu gomma, obbligando chi danneggia l’ambiente a coprire i costi. I 705 membri deleuropeo hanno sigillato il futuro dell’autosu gomma in ...

