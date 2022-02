Due anni dopo torta il raduno dei gemelli ad Altavilla Irpina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNel tempo ci è capitato spesso di incontrare date palindrome, ormai non sono più una novità. Ma quest’anno succede qualcosa di diverso. Il 22 febbraio 2022 la data non sarà solo un palindroma, ma è anche un AMBIGRAMMA: questo vuol dire che questa data può essere letta non solo da destra verso sinistra e viceversa, ma anche ruotandolo di 180 gradi! 22022022. In questa giorno, Altavilla Irpina torna ad essere, dopo 2 anni, (il primo raduno infatti è avvento il 2 febbraio 2020) luogo di incontro di fratellanza e sorellanza speciale. Nuovo TWINS DAY. raduno di gemelli, presso il Chiostro Virginiano, della sede del Comune di Altavilla Irpina in Piazza IV novembre, dalle ore 17.00 alle 20.30. Il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNel tempo ci è capitato spesso di incontrare date palindrome, ormai non sono più una novità. Ma quest’anno succede qualcosa di diverso. Il 22 febbraio 2022 la data non sarà solo un palindroma, ma è anche un AMBIGRAMMA: questo vuol dire che questa data può essere letta non solo da destra verso sinistra e viceversa, ma anche ruotandolo di 180 gradi! 22022022. In questa giorno,torna ad essere,, (il primoinfatti è avvento il 2 febbraio 2020) luogo di incontro di fratellanza e sorellanza speciale. Nuovo TWINS DAY.di, presso il Chiostro Virginiano, della sede del Comune diin Piazza IV novembre, dalle ore 17.00 alle 20.30. Il ...

