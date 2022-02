DIRETTA Putin: ecco a voi il suo discorso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente Vladimir Putin sta riconoscendo il territorio controllato dai separatisti. E ha praticamente dichiarato guerra all’Ucraina Il presidente russo Putin ha firmato il riconoscimento del territorio controllato dai separatisti filo-russi. In giornata ha dichiarato: “L’Ucraina nella Nato è una minaccia per noi“. La mediazione di Macron ha fatto sperare nella possibilità di un incontro. La tensione, sul campo e sul fronte diplomatico, è altissima. La Casa Bianca ci fa sapere, infatti, che “un attacco estremamente violento contro l’Ucraina è possibile nei prossimi giorni o ore“. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio afferma: “Chiediamo agli italiani di lasciare l’Ucraina“. Mentre l’ambasciata di Roma a Kiev effettua prove di evacuazione, le vittime durante i bombardamenti nell’est dell’Ucraina sono numerose. DIRETTA ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente Vladimirsta riconoscendo il territorio controllato dai separatisti. E ha praticamente dichiarato guerra all’Ucraina Il presidente russoha firmato il riconoscimento del territorio controllato dai separatisti filo-russi. In giornata ha dichiarato: “L’Ucraina nella Nato è una minaccia per noi“. La mediazione di Macron ha fatto sperare nella possibilità di un incontro. La tensione, sul campo e sul fronte diplomatico, è altissima. La Casa Bianca ci fa sapere, infatti, che “un attacco estremamente violento contro l’Ucraina è possibile nei prossimi giorni o ore“. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio afferma: “Chiediamo agli italiani di lasciare l’Ucraina“. Mentre l’ambasciata di Roma a Kiev effettua prove di evacuazione, le vittime durante i bombardamenti nell’est dell’Ucraina sono numerose....

