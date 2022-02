Advertising

OdeonZ__ : Deulofeu supera l'ansia del gol, Felipe Anderson è tornato (ed è ovunque) -

Finisce 1 - 1 tra Udinese e Lazio:e Felipe Anderson segnano e sono i più positivi tra le due squadre. L'analisi dalla Dacia Arena di Pierfrancesco Archetti.... Molina, Walace, Jajalo (63' Beto), Makengo, Udogie (46' Soppy); Success (72' Pussetto),. ... al 46' cross di Verdi, Djuric appoggia in mezzo di testa, BonazzoliSirigu con un tiro ...L'Udinese parte subito forte e al 5' è già in vantaggio: Molina dalla trequarti crossa al centro per Perez che di testa serve il pallone per Deulofeu il quale senza difficoltà supera Strakosha ...Per i padroni di casa segno Deulofeu al 5', mentre il pareggio dei biancocelesti ... Oggi al Franchi la squadra di Italiano dimostra di credere a obiettivi importantissimi e supera l’Atalanta in uno ...