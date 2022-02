Consolidamento scarpata | al via i lavori 8 anni dopo la frana

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – 21 febbraio 2022: la ditta aggiudicataria deidi messa in sicurezza di via Cinque ha montato il cantiere. Si dà ufficialmente inizio alle operazioni didellainteressata dall’evento franoso del 2014. Il Comune di Cava de’ Tirreni fa sapere: “Si sono concluse tutte le attività complesse e preliminari per poter accedere in sicurezza all’area sottostante la, laddove opereranno operai e mezzi della RTI Comed Srl – Cogema Srl che si è aggiudicata la gara per un importo di 420.253,84 euro. La durata deiè prevista di 180 giorni e non comporteranno la chiusura della strada”. Il vicesindaco con delega aiPubblici, Nunzio Senatore, afferma: “Il problema di via Cinque è ben noto da una ...

