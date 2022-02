BOOM! Drusilla Foer non farà parte del cast di Ci Vuole un Fiore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Drusilla Foer Per Drusilla Foer non ci Vuole un Fiore. La nobildonna Fiorentina, alter ego dell’attore Gianluca Gori, merita altro, televisivamente parlando. Negli ultimi giorni sono circolate notizie sulla presenza dell’artista nel nuovo programma Rai Ci Vuole un Fiore, in onda ad aprile in prime time e condotto da Francesco Gabbani. Ebbene, come vi abbiamo svelato ieri sera nel corso di una diretta Instagram, non ci risulta un coinvolgimento di Madame Foer nel suddetto show. Stando a quanto apprendiamo, l’attrice reduce da una convincente performance al Festival di Sanremo non farà parte del cast fisso del programma in due puntate che si occuperà di tematiche ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022)Pernon ciun. La nobildonnantina, alter ego dell’attore Gianluca Gori, merita altro, televisivamente parlando. Negli ultimi giorni sono circolate notizie sulla presenza dell’artista nel nuovo programma Rai Ciun, in onda ad aprile in prime time e condotto da Francesco Gabbani. Ebbene, come vi abbiamo svelato ieri sera nel corso di una diretta Instagram, non ci risulta un coinvolgimento di Madamenel suddetto show. Stando a quanto apprendiamo, l’attrice reduce da una convincente performance al Festival di Sanremo nondelfisso del programma in due puntate che si occuperà di tematiche ...

