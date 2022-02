Anche regine e principesse si scambiano gli accessori

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il royal look 2022 guarda le fotolee lesitra loro i look. Soprattutto se sono madri e figlie. L’ultimo caso di riciclo riguarda Maxima d’Olanda e la figlia Amalia, erede al trono dei Paesi Bassi. Le due sono state viste con addosso diversi capi portati in differenti occasioni. Non si capisce bene cosa appartenga a chi. Ma, dopotutto, a chi importa? La cosa divertente è proprio questo mix & match tra le parti. Mamma e figlia si sono scambiate una clutch e un cappotto blu navy oversize. ...