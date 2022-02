Venezia, Zanetti: «Pareggio giusto. Con il nuovo modulo nuovi problemi» (Di domenica 20 febbraio 2022) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato dopo il Pareggio degli arancioneroverdi contro il Genoa: le dichiarazioni Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Genoa. PARTITA – «Volevamo vincere questa partita come lo volevano loro. C’era una posta alta in palio, il gol preso a difesa schierata ci ha fatto prendere un po’ di paura. Abbiamo giocato con un nuovo modulo che ci ha dato problemi nuovi. Ma il Pareggio, alla fine, è il risultato giusto. La gestione della palla fa parte delle squadre esperte, noi dobbiamo fare di attenzione e aggressività le nostre armi». NANI E JOHNSEN – «Sono sensazioni. Nani lo avevo visto bene in settimana, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Paolo, allenatore del, ha parlato dopo ildegli arancioneroverdi contro il Genoa: le dichiarazioni Paolo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Genoa. PARTITA – «Volevamo vincere questa partita come lo volevano loro. C’era una posta alta in palio, il gol preso a difesa schierata ci ha fatto prendere un po’ di paura. Abbiamo giocato con unche ci ha dato. Ma il, alla fine, è il risultato. La gestione della palla fa parte delle squadre esperte, noi dobbiamo fare di attenzione e aggressività le nostre armi». NANI E JOHNSEN – «Sono sensazioni. Nani lo avevo visto bene in settimana, ...

Advertising

CalcioNews24 : #Venezia, parla mister #Zanetti dopo il pari con il #Genoa ??? - Luxgraph : Venezia, Zanetti: 'Non si può prendere gol a difesa schierata. Pari giusto' - Luxgraph : Venezia, Zanetti: 'Non si può prendere gol a difesa schierata. Pari giusto' - Luxgraph : Venezia, Zanetti: 'Non si può prendere gol a difesa schierata. Pari giusto' - LeBombeDiVlad : ???? #Venezia, #Zanetti non soddisfatto del pareggio con il #Genoa ?? Le sue dichiarazioni #LBDV #LeBombeDiVlad… -