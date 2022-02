Ucraina, Johnson: “La Russia prepara la più grande guerra in Europa dal 1945” (Di domenica 20 febbraio 2022) LONDRA – La Russia sta preparando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Il premier britannico Boris Johnson si esprime così, alla Bbc, prospettando un imminente attacco della Russia all’Ucraina. “Tutti i segnali lasciano intendere che il piano, in un certo senso, sia già partito”, sono le parole del primo ministro inglese. Si intensificano le voci relative ad un’offensiva che punterebbe ad arrivare sino a Kiev. “La gente deve comprendere i pesantissimi costi in termini di vite umane”, aggiunge Johnson. L’attacco è imminente? “Temo che lo indichi la realtà dei fatti. Tutti i segnali fanno pensare che il piano, in un certo senso, sia già iniziato”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) LONDRA – Lastando “la piùindal”. Il premier britannico Borissi esprime così, alla Bbc, prospettando un imminente attacco dellaall’. “Tutti i segnali lasciano intendere che il piano, in un certo senso, sia già partito”, sono le parole del primo ministro inglese. Si intensificano le voci relative ad un’offensiva che punterebbe ad arrivare sino a Kiev. “La gente deve comprendere i pesantissimi costi in termini di vite umane”, aggiunge. L’attacco è imminente? “Temo che lo indichi la realtà dei fatti. Tutti i segnali fanno pensare che il piano, in un certo senso, sia già iniziato”. L'articolo L'Opinionista.

