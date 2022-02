Traffico Roma del 20-02-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 20 febbraio 2022) Luceverdementre me la tira la redazione ancora Buona domenica pocoregistrato pochi gli spostamenti sulla rete cittadina complice Naturalmente la terza domenica ecologica della stagione invernale oggi stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde fino alle ore 12:30 poi nel pomeriggio il nuovo blocco a partire dalle 16:30 blocco che si protrarrà sino 20:30 previsto alcune deroghe via libera le auto a benzina euro 6 alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive ai ciclomotori a due ruote a 4 tempi Euro 2 è successo deroghe anche per i veicoli elettrici ibridi a metano a GPL esentati dal blocco naturalmente i mezzi con contrassegno disabili e quelli dei servizi sharing la prossima domenica ecologica prevista il 13 marzo il cielo è coperto con qualche pioggia su gran parte del territorio non te l’ho inviato ...

Il piano della domenica ecologica aelaborato dal Campidoglio prevede lo stop alprivato in Ztl fascia verde dalle ore 7.30 alle 12.30, e dalle 16.30 fino alle 20.30 . Potranno ...Tornano le domeniche ecologiche, con i relativi blocchi della circolazione. Oggi, 20 febbraio , aci sarà infatti lo stop alnelle aree più centrali della città. Il fine è sempre lo stesso: prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico derivante dal massiccio impatto die ...A partire da Roma, torna la domenica ecologica in cui ... a circolare nelle zone in cui è prevista la limitazione del traffico, non rispettando il divieto, rischia una multa dai 163 ai 658 ...è chiaro che le compagnie aspetteranno gli ultimi giorni e le rotte di Milano e Roma, che per la Sardegna generano il traffico maggiore, resteranno ferme e arriveremo a maggio senza alcuna ...