Sbarra “Bene misure Governo.Ora dialogo per avviare riforme strutturali” (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quelle varate dal Governo “sono misure condivisibili. Il decreto risponde al bisogno di liberare risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese contro il caro-bollette”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, Luigi Sbarra, segretario della Cisl. “E' importante anche l'aiuto ai settori energivori e al segmento dell'automotive, impegnato nella stagione delicata e strategica della riconversione all'elettrico. Tutte questioni che la Cisl ha sollevato in queste settimane. Tuttavia, per quanto necessario, il provvedimento sarà probabilmente insufficiente, viste le dinamiche internazionali dietro la fiammata inflazionistica, l'aumento del costo dell'energia, la mancanza di materie prime e la crisi dei prezzi”.”Occorre un intervento forte per ridurre il prelievo fiscale sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quelle varate dal“sonocondivisibili. Il decreto risponde al bisogno di liberare risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese contro il caro-bollette”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, Luigi, segretario della Cisl. “E' importante anche l'aiuto ai settori energivori e al segmento dell'automotive, impegnato nella stagione delicata e strategica della riconversione all'elettrico. Tutte questioni che la Cisl ha sollevato in queste settimane. Tuttavia, per quanto necessario, il provvedimento sarà probabilmente insufficiente, viste le dinamiche internazionali dietro la fiammata inflazionistica, l'aumento del costo dell'energia, la mancanza di materie prime e la crisi dei prezzi”.”Occorre un intervento forte per ridurre il prelievo fiscale sui ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sbarra “Bene misure Governo.Ora dialogo per avviare riforme strutturali” - - ItaliaNotizie24 : Sbarra “Bene misure Governo.Ora dialogo per avviare riforme strutturali” - warburg100 : la Croce è Movimento Ascensionale La Pasqua del Cristo inizia in Croce ' E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse:… - AIColtivatori : RT @Agricolae1: #UE. @Europarl_IT #Vino, @AIColtivatori , Bene voto che sbarra la strada al neoproibizionismo - Agricolae1 : #UE. @Europarl_IT #Vino, @AIColtivatori , Bene voto che sbarra la strada al neoproibizionismo -