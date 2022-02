Reja | «In Serie A vince chi prende meno gol Napoli poco distante dall’Inter»

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’ex allenatore delha parlato della lotta scudetto inA Edi, ex allenatore del, in una intervista a Il Mattino ha parlato della lotta scudetto inA. DIFESA – «In Italiachigol? Sempre. La sicurezza che ti dà la fase difensiva aiuta anche a far meglio a chi sta davanti. E nel caso delsono dei fucilieri gli attaccanti azzurri. Con in più Zielinski che non è una punta ma segna come se lo fosse». INTER FAVORITA – «Non era così scontato che dopo l’addio di Conte, i nerazzurri mantenessero un passo così alto. Inzaghi ha trovato una tavola apparecchiata, ma sopperire all’addio di Lukaku non era semplice. Ma ilanche nello ...

Edy Reja, ora ct dell'Albania, porta nel cuore il Cagliari: in sette mesi da allenatore lo ha condotto alla promozione in Serie A. Ma è il Napoli un pezzo, autentico, del suo cuore: cinque anni e 188 panchine.