Paolo Conticini | la confessione che non ti aspetti

Leggi su leggilo

(Di domenica 20 febbraio 2022), lache non tida lui: le parole a sorpresa dell’attore e conduttore toscano. Scoperto da Christian De Sica,ha alle spalle una lunga carriera come attore di commedia, nonché come conduttore; da anni, di fatto, è un personaggio ben noto del nostro mondo dello spettacolo. Nonostante questo, è L'articolo proviene da Leggilo.org.