Paolo Conte | ecco le date del tour 2022

ASTI – Paolo Conte, con il suo irresistibile charme e l'inconfondibile timbro vocale, si prepara a portare dal vivo "Live At Venaria Reale", il suo ultimo album live, registrato nella prestigiosa Reggia di Venaria Reale. Ad accompagnarlo sarà un ensemble orchestrale di 11 musicisti eccezionali, con cui eseguirà i brani più amati dal pubblico. Biglietti in vendita su TicketOne e su www.PaoloConteofficial.com. tour 2022 25 marzo – PADOVA Gran Teatro GEOX SOLD OUT 23 aprile – SANREMO Teatro Ariston SOLD OUT 7 maggio – ZURIGO The Hall SOLD OUT 16-17 maggio – MILANO Teatro Arcimboldi Milano 12 giugno – ROMA Auditorium Parco della Musica – Roma 26 giugno – LUCCA Lucca Summer Festival

