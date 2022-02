Pagelle Fiorentina Atalanta | Piatek mattatore Flop Boga – VOTI

Advertising

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle della Fiorentina - Piatek non fa rimpiangere Vlahovic. Igor è un muro - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Fiorentina - Piatek non fa rimpiangere Vlahovic. Igor è un muro - violapresses : - zazoomblog : Pagelle Fiorentina-Atalanta 1-0: voti e tabellino Serie A 2021-2022 - #Pagelle #Fiorentina-Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina

TUTTO mercato WEB

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Atalanta Ledei protagonisti del match trae Atalanta, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Piatek FLOP: Boga VOTI ...Le, i voti e il tabellino di- Atalanta 1 - 0, match della ventiseiesima giornata di Serie A. Poche occasioni nel corso del primo tempo. Al 20 Sottil illumina per Gonzalez che di testa ...Le pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-0, match della ventiseiesima giornata di Serie A. Poche occasioni nel corso del primo tempo. Al 20' Sottil illumina per Gonzalez che di testa ...FIRENZE – E tre! La Fiorentina batte per la terza volta l’Atalanta, in questa stagione e corre veloce verso l’Europa, a ridosso delle prime. Segna ancora Piatek: è il quinto giol in maglia viola. Due ...