Napoli, due settimane di stop per Anguissa. Rientro contro il Milan (Di domenica 20 febbraio 2022) Napoli, Anguissa pronto a rientrare contro il Milan Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Frank Zambo Anguissa dovrà restare fermo due settimane. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 20 febbraio 2022)pronto a rientrareilCome riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Frank Zambodovrà restare fermo due. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26giornata) L'Inter come detto vuole tornare in vetta alla classifica del campionato: le due partite di cartello che ha disputato in fila hanno portato in dote la sconfitta nel derby e il pareggio di Napoli, ...

L'Amica Geniale 3: trama e anticipazioni delle puntate stasera in tv Lila , vive sempre a Napoli con il figlio Gennaro, e in seguito alle denunce sulle condizioni lavorative nella fabbrica dei Soccavo , è tornata al Rione insieme ad Enzo. Il legame tra i due sempre ...

Napoli: due belle notizie per Spalletti. De Laurentiis soddisfatto AreaNapoli.it Ex Provincia di Napoli, tregua M5S: salvi i candidati di Di Maio Firme raccolte e salve le candidature «contese». L'M5s mette in cassaforte la lista per la Città metropolitana dopo il caos degli ultimi giorni e lo scontro al veleno tra le due fazioni: quella del ...

Juventus, addio de Ligt e doppio colpo: 85 milioni per la nuova difesa Così il suo addio potrebbe aprire ai bianconeri l’opportunità di andare su due colossi della Serie A. Uno è Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli valutato intorno ai 50 milioni e corteggiato da ...

