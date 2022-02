Meteo, le previsioni di lunedì 21 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) lunedì 21 febbraio si presenta come una giornata ventosa in tutta Italia. I bacini occidentali saranno agitati da violenti venti di Maestrale e Ponente. Sui confini alpini e nelle zone limitrofe si avranno forti nevicate. Su tutta la dorsale appenninica invece si segnalano rovesci pomeridiani e neve sopra i 1.400 metri, con quote in calo verso sera. Tempo più asciutto altrove. Dopo una mattinata molto nuvolosa, il cielo sarà via via più soleggiato fino a poco nuvoloso (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 febbraio 2022)21si presenta come una giornata ventosa in tutta Italia. I bacini occidentali saranno agitati da violenti venti di Maestrale e Ponente. Sui confini alpini e nelle zone limitrofe si avranno forti nevicate. Su tutta la dorsale appenninica invece si segnalano rovesci pomeridiani e neve sopra i 1.400 metri, con quote in calo verso sera. Tempo più asciutto altrove. Dopo una mattinata molto nuvolosa, il cielo sarà via via più soleggiato fino a poco nuvoloso (LE).

Advertising

fanpage : Meteo, le previsioni di oggi, #20febbraio - andreastoolbox : Meteo, le previsioni di lunedì 21 febbraio | Sky TG24 - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di lunedì 21 febbraio - qn_lanazione : Meteo, maltempo in Toscana da lunedì. Allerta arancione per il vento. Le zone a rischio - villeneuve_di : RT @vdaMeteo: #meteo sole oggi con nubi sui confini in #VdA, domani neve in media montagna a NW e vento forte -