LIVE Bob a 4, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: tutto pronto per l’ultima discesa (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05 Ricordiamo infatti che accedono all’ultima discesa solamente i migliori venti equipaggi e che partiranno con la posizione inversa rispetto alla classifica. L’ultimo a scendere sarà il primo della graduatoria, Francesco Friedrich. 4.03 La startlist della quarta run del bob a 4: 1 BRA BINDILATTI Edson Luques 2 CHN SUN Kaizhi 3 KOR WON Yunjong 4 ITA BAUMGARTNER Patrick 5 CHN LI Chunjian 6 USA DELDUCA Frank 7 FRA HEINRICH Romain 8 ROU TENTEA Mihai Cristian 9 SUI VOGT Michael 10 USA CHURCH Hunter 11 CAN SPRING Christopher 12 AUT MAIER Benjamin 13 ROC ANDRIANOV Maxim 14 ROC GAITIUKEVICH Rostislav 15 GBR HALL Brad 16 LAT KIBERMANIS Oskars 17 GER HAFER Christoph 18 CAN KRIPPS Justin 19 GER LOCHNER Johannes 20 GER FRIEDRICH Francesco 4.01 Allo Yanqing National Sliding Centre si ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.05 Ricordiamo infatti che accedono alsolamente i migliori venti equipaggi e che partiranno con la posizione inversa rispetto alla classifica. L’ultimo a scendere sarà il primo della graduatoria, Francesco Friedrich. 4.03 La startlist della quarta run del bob a 4: 1 BRA BINDILATTI Edson Luques 2 CHN SUN Kaizhi 3 KOR WON Yunjong 4 ITA BAUMGARTNER Patrick 5 CHN LI Chunjian 6 USA DELDUCA Frank 7 FRA HEINRICH Romain 8 ROU TENTEA Mihai Cristian 9 SUI VOGT Michael 10 USA CHURCH Hunter 11 CAN SPRING Christopher 12 AUT MAIER Benjamin 13 ROC ANDRIANOV Maxim 14 ROC GAITIUKEVICH Rostislav 15 GBR HALL Brad 16 LAT KIBERMANIS Oskars 17 GER HAFER Christoph 18 CAN KRIPPS Justin 19 GER LOCHNER Johannes 20 GER FRIEDRICH Francesco 4.01 Allo Yanqing National Sliding Centre si ...

