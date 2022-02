Legnago-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Legnago-Feralpisalò, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Legnago Feralpisalò Le partite di oggi, Domenica 20 febbraio 2022 - Calciomagazine ...30 Como - Cosenza 15:30 Lecce - Crotone 15:30 ITALIA SERIE C - GIRONE A AlbinoLeffe - Pergolettese 14:30 Fiorenzuola - Triestina 14:30 Lecco - Mantova 14:30 Legnago Salus - FeralpiSalò 14:30 Pro ...

Super sfida al Briamasco, il Trento ospita la big Padova ... Legnago Salus, Pro Patria, Piacenza, Pergolettese, Triestina e Seregno), 5 pareggi (contro Pro Sesto, Mantova, Giana Erminio, Virtus Verona e Fiorenzuola) e 2 sconfitte (contro Lecco e Feralpisalò) ...

