Le nuvole | le rughe

(Di domenica 20 febbraio 2022) … Di Vincenzo Calafiore 20 Febbraio 2022 Udine Chi potrà mai dirmi di cosa o di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo per sapere che tutto è buono e uguale. Chi mai potrà darmi lo stesso calore di una carezza o di una parola che mi faccia pensare che la vita, nonostante tutto, sia ancora così meravigliosa da potermi fare esclamare: voglio ancora vivere? Chi potrebbe spiegarmi il sapore che c’è in un bacio, la vita donata in quel bacio? Ma è per questo che uno alla fine si stanca e cerca nell’amore le radici, di farsi terra, terra buona capace di dare ancora sazietà di felicità; perché la mia carne valga e duri qualcosa di più di un semplice si. Un’esistenza ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via in cerca di un’altra ancora migliore dove vorrebbe dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo ...