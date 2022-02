Iniziare fa paura, ma è sempre bellissimo (Di domenica 20 febbraio 2022) C’è qualcosa di spaventoso, ma di estremamente elettrizzante nei nuovi inizi. Spesso li posticipiamo per tanto, troppo tempo, perché la paura dell’ignoto ci impedisce di uscire dalla comfort zone, da quella gabbia dorata nella quale siamo state rinchiuse per troppo tempo. Perché ci sembrava bella, ma pur sembra una gabbia restava. E poi ecco, che invece, lì fuori ci aspetta un mondo meraviglioso tutto da scoprire. Quello fatto di nuovi amori, amicizie, viaggi ed esperienze. Quello delle decisioni consapevoli, prese solo seguendo il cuore e quella vocina interiore che abbiamo sempre messo a tacere. L’unica gioia al mondo è cominciare. E bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Quando manca questo senso – prigione, malattia, abitudine, stupidità, – si vorrebbe morire. (Cesare Pavese) Iniziare fa ... Leggi su dilei (Di domenica 20 febbraio 2022) C’è qualcosa di spaventoso, ma di estremamente elettrizzante nei nuovi inizi. Spesso li posticipiamo per tanto, troppo tempo, perché ladell’ignoto ci impedisce di uscire dalla comfort zone, da quella gabbia dorata nella quale siamo state rinchiuse per troppo tempo. Perché ci sembrava bella, ma pur sembra una gabbia restava. E poi ecco, che invece, lì fuori ci aspetta un mondo meraviglioso tutto da scoprire. Quello fatto di nuovi amori, amicizie, viaggi ed esperienze. Quello delle decisioni consapevoli, prese solo seguendo il cuore e quella vocina interiore che abbiamomesso a tacere. L’unica gioia al mondo è cominciare. E bello vivere perché vivere è cominciare,, ad ogni istante. Quando manca questo senso – prigione, malattia, abitudine, stupidità, – si vorrebbe morire. (Cesare Pavese)fa ...

