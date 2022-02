Highlights e gol Inter-Sassuolo 0-2, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Inter-Sassuolo 0-2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Show neroverde nel primo tempo con i gol di Raspadori e Scamacca che affossano i padroni di casa. Nerazzurri che provano a reagire nel secondo tempo, ma fanno tantissima confusione e non riescono a rimontare, dicendo addio al primo posto. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la ventiseiesima giornata di. Show neroverde nel primo tempo con i gol di Raspadori e Scamacca che affossano i padroni di casa. Nerazzurri che provano a reagire nel secondo tempo, ma fanno tantissima confusione e non riescono a rimontare, dicendo addio al primo posto. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

