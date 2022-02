Fiorentina-Atalanta LIVE 0-0 | Sottil ci prova dal limite | bravo Musso a deviare in angolo

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la par… - Benzky : RT @dino_andreani: Emozionante Fiorentina Atalanta - dino_andreani : Emozionante Fiorentina Atalanta - InfoSeriA_ITA : Serie A Liveblog: Fiorentina-Atalanta, Venezia-Genoa, Inter-Sassuolo, Udinese-Lazio - Avv_Bianco_Nero : RT @Emanuel70123144: @Avv_Bianco_Nero Al 36 minuto Atalanta 11 falli fiorentina 4 però 1 giallo ciascuno -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

Così, ai microfoni di Sky Sport , il direttore generale dell'Umberto Marino, a pochi minuti dal match del Franchi contro la, ha commentato lo storico cambio societario della Dea. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Franchi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...Problema fisico per Lucas Torreira che ha abbandonato il campo al 38' di Fiorentina-Atalanta, lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. L’ex Arsenal ha preso una botta alla ...Sport - Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi, Fiorentina e Atalanta, match valido per la 26ª giornata della Serie A ...