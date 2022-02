Eurovision, una ex di Amici rappresenterà Malta. Tutti i dettagli (Di domenica 20 febbraio 2022) L’attesissimo Eurovision Song Contest 2022 si avvicina sempre di più, ma a quanto pare ci sono ancora molte novità che dobbiamo attenderci. Tra le più importanti, ovviamente, quelle riguardanti i cantanti in gara: è da poco stato annunciato che a rappresentare Malta ci sarà un’ex concorrente di Amici. Vediamo di chi si tratta. Chi rappresenta Malta all’Eurovision 2022 Sono in definizione gli ultimi dettagli riguardanti il cast dell’Eurovision Song Contest 2022, la cui finale si terrà sabato 14 maggio a Torino – grazie all’incredibile vittoria dei Måneskin dello scorso anno, che rimarrà indubbiamente nella storia. Nelle ultime ore, è arrivata la conferma in merito al nome dell’artista che gareggerà per Malta: si tratta di Emma Muscat, una cantante di ... Leggi su dilei (Di domenica 20 febbraio 2022) L’attesissimoSong Contest 2022 si avvicina sempre di più, ma a quanto pare ci sono ancora molte novità che dobbiamo attenderci. Tra le più importanti, ovviamente, quelle riguardanti i cantanti in gara: è da poco stato annunciato che a rappresentareci sarà un’ex concorrente di. Vediamo di chi si tratta. Chi rappresentaall’2022 Sono in definizione gli ultimiriguardanti il cast dell’Song Contest 2022, la cui finale si terrà sabato 14 maggio a Torino – grazie all’incredibile vittoria dei Måneskin dello scorso anno, che rimarrà indubbiamente nella storia. Nelle ultime ore, è arrivata la conferma in merito al nome dell’artista che gareggerà per: si tratta di Emma Muscat, una cantante di ...

