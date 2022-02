De Vrij | «Inspiegabile un approccio del genere Rialziamoci subito»

Advertising

De Vrij: 'Sicuramente sensazioni negative. Primo tempo malissimo, approccio sbagliato. Abbiamo subito ripartenze. Molto ma…

L'Inter ha mancato una grossa e appetitosa occasione di balzare in vetta alla Serie A, con la chance di sorpassare il Milan: amara, per Simone Inzaghi, la trappola architettata dal Sassuolo al ...Una serata stortissima, quasi, al di là della tradizione che vede gli emiliani sempre ... E dietro, si sbanda paurosamente: Dimarco non è Bastoni, Denon è quello degli scorsi anni, ...Al termine della partita a Dazn ha parlato il difensore nerazzurro De Vrij: "Sensazioni negative, primo tempo malissimo, approccio sbagliato. Abbiamo subito troppo le ripartenze, siamo stati imprecisi ...Il difensore olandese dell’Inter Stefan De Vrij, che si è visto annullare dal VAR il gol ... siamo stati imprecisi. E’ una cosa inspiegabile, non possiamo pensare di iniziare in questo modo una ...