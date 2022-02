Ciclismo | Greg Van Avermaet | “Spero di tornare al mio livello Le gare in Belgio sono ancora lontane”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022)Vanesprime la propria opinione dopo i primi impegni stagionali. Il belga è impegnato in Spagna alla Vuelta a Andalucia dopo aver partecipato all’Etoile de Besseges. L’obiettivo è quello di trovare la miglior condizione per la primavera quando ci sarà il doppio impegno tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Il ciclista dell’AG2R Citroën Team sarà al via della Omloop Het Nieuwsblad a fine mese, una prova che precederà di poche ore la Kuurne – Bruxelles -Kuurne. Non cial momento altre informazioni per l’avvicinamento agli impegni di aprile Il professionista belga ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Velonews.com’. “É importante esserci, è uno sforzo completamente differente da quello che sto facendo alla Vuelta a Andalucia. É fondamentale dare il massimo in questeche dovrò fare a fine mese ...