Christian Stefanelli, chi è Turbo Jr il ballerino di Amici 2021: età, carriera, fidanzata, nome d'arte, curiosità, Instagram

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare. Christian Stefanelli è uno dei giovani ballerini che è riuscito a conquistarsi l'ambito banco. Christian – in arte Turbo Jr – è ora pronto a mettersi in gioco, a imparare e a far vedere quanto vale! Scopriamo qualcosa in più su di lui, il suo passato e la sua vita!

Christian Stefanelli (Turbo Jr): chi è, età, carriera

Christian – in arte Turbo Jr – è nato a Brembo, una frazione di Dalmine in provincia di Bergamo, nel 2003. Si è appassionato alla danza fin da piccolo, la madre infatti è insegnante alla Scuola dei sogni. Da quando aveva 3 anni e mezzo ha iniziato a ballare, nel 2020 si è aggiudicato ...

