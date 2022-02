(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiagguerrito alla vigilia del posticipo in casa con il suo ex: “Lì sono stato molto bene. Ma ora ho in testa solo ilè l’obiettivo di uscire fuori da questa situazione. Dobbiamo giocarcela econ chiunque – ha spiegato in conferenza stampa – evitando di regalare parti della gara agli avversari come è successo a Empoli, un match che ancora mi brucia visto che potevamo vincere. Con ilquestisi possono pagare molto cari, abbiamo visto come giocano e cosa hanno fatto con il Barcellona”. Lotta salvezza sempre più difficile con la Samp che corre e la Salernitana che fermo il Milan: “Non è che non guardi quello che succede agli altri – ha spiegato – ma non possiamo ...

Advertising

DiMarzio : .@CagliariCalcio I Le dichiarazioni di Walter #Mazzarri al termine di #EmpoliCagliari - Luxgraph : Cagliari, Mazzarri 'Possiamo mettere in difficoltà chiunque' - AnsaSardegna : Calcio:Cagliari; Mazzarri, 'niente cali, occorre fare punti'. Tecnico contro passato: 'Lì benissimo, ma penso solo… - anteprima24 : ** #Cagliari, #Mazzarri: 'Niente cali col ##Napoli, occorre fare punti' ** - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri 'Il Napoli ti fa girare la testa: serve attenzione': Il tecnico: 'Noi dobbiamo guardare in casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

Cagliari News 24

agguerrito alla vigilia del posticipo in casa con il suo ex Napoli: "Lì sono stato molto bene. Ma ora ho in testa solo ilè l'obiettivo di uscire fuori da questa situazione. Dobbiamo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il tecnico delWalterpresenta ai media in conferenza stampa la gara di domani contro il Napoli Walterha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le parole dell'...(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Mazzarri agguerrito alla vigilia del posticipo in casa con il suo ex Napoli: "Lì sono stato molto bene. Ma ora ho in testa solo il Cagliari è l'obiettivo di uscire ...come dissi per esempio già alla vigilia della partita di Bergamo" Presenta così il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri la sfida di domani alle 19 contro il suo ex Napoli. "Servirà veemenza in ...