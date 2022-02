Cagliari | Mazzarri | ”Il Napoli ti fa girare la testa se gli lasci spazio e tempo di giocare

(Di domenica 20 febbraio 2022) Walter, allenatore del, in vista del prossimo incontro con il Napoli, ha riato le seguenti dichiarazioni: SULLA FORZA DEL NAPOLI “Sarebbe banale sottolineare la forza del Napoli, i valori che hanno in rosa e quello che stanno facendo in campionato come in Europa. -afferma-Noi dobbiamo guardare in casa nostra, al di là dell’avversario. Sono convinto che se ilfa quello che prepariamo in settimana possiamo mettere in difficoltà chiunque, come dissi per esempio già alla vigilia della partita di Bergamo”.SU– NAPOLI “Servirà veemenza in fase attiva e passiva, perchéfalase gli...

... il tecnico dei sardi Walterparla in conferenza stampa alla vigilia: le sue dichiarazioni su Spalletti e non soloUna partita da grande ex per Walter, che con il suocontro ...Alla vigilia della partita di domani contro il Napoli, Walter, allenatore delha parlato in conferenza stampa. Sente delle motivazioni particolari contro il Napoli ? " Per me ora conta solo il, lo sapete, non c'è passato che tenga. Ho ...(Calcio In Pillole) Sebbene non sia ancora rientrato in gruppo, l'esterno offensivo azzurro dovrebbe farcela ad andare in panchina domani contro il Cagliari. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport ...Walter Mazzarri ritrova l'azzurro, una parte importante del suo passato in panchina: «Dopo il 90° saluterò tutte le persone che lavorano al Napoli con cui sono stato molto bene, ma per ora tutti sono ...