Amici 21, Alessandra Celentano non gradisce Nunzio: 'sei antiestetico' (Di domenica 20 febbraio 2022) Emozioni, canti, balli, ma anche piccole discussioni, si sono consumati all'interno della puntata di Amici 21 andata in onda nel DayTime del 20 febbraio 2022. Proprio come avvenuto domenica scorsa, che sono stati annunciati i quattro allievi che hanno ottenuto il pass per il serale, è stato fatto il nome di un'altra ragazza che è riuscita a superare il turno. Raimondo Todaro era assente fisicamente, ma è riuscito ad intervenire attivamente nel talent show. L'ospite della puntata è stata Elodie, ma è intervenuto anche Alex Britti. Non sono mancati piccoli diverbi, come quelli tra Alessandra Celentano e il ballerino Nunzio, ma vediamo che cosa è accaduto! Amici 2022, Nunzio fa storcere il naso alla Celentano Non sono mancati momenti incandescenti, soprattutto durante il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Emozioni, canti, balli, ma anche piccole discussioni, si sono consumati all'interno della puntata di21 andata in onda nel DayTime del 20 febbraio 2022. Proprio come avvenuto domenica scorsa, che sono stati annunciati i quattro allievi che hanno ottenuto il pass per il serale, è stato fatto il nome di un'altra ragazza che è riuscita a superare il turno. Raimondo Todaro era assente fisicamente, ma è riuscito ad intervenire attivamente nel talent show. L'ospite della puntata è stata Elodie, ma è intervenuto anche Alex Britti. Non sono mancati piccoli diverbi, come quelli trae il ballerino, ma vediamo che cosa è accaduto!2022,fa storcere il naso allaNon sono mancati momenti incandescenti, soprattutto durante il ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, puntata del 20/02/2022: Carola Puddu conquista la maglia del serale, Alessandra Celentano critica con Nun… - neongravestronz : alessandra celentano amici perplessa occhiali todaro voce topolino - Vinslento : Sono d'accordo con @Ale_Celentano #alessandra #Amici21 #Amici - v_caroligi : Ho degli evidenti problemi con le cantanti femminili di Amici degli ultimi anni, per me dopo Emma Alessandra Annali… - ParliamoDiNews : Amici 21, Alessandra Celentano on fire contro Garrison #amici #alessandra #celentano #fire #garrison -