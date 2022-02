“Sarebbe un disastro”: Italia, Mancini ‘bacchettato’ in pubblico (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News L'Italia si ferma! Non ci sarà il campionato per i prossimi due mesi in vista dei Mondiali di Qatar! Questa la decisione presa oggi dalla FIGC dopo l'accordo raggiunto con la Lega Serie A. I motivi? La necessità di dare continuità alla preparazione della Nazionale azzurra in vista della rassegna iridata.? A fine marzo, infatti, l'Italia campione d'Europa in carica affronterà lo spareggio ai Mondiali in Qatar dopo non essere andata direttamente in Qatar. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento, anche la tensione su un test che non poteva essere bocciato. Le speranze di non riuscire a qualificarsi a Russia 2018 sulla panchina del Ventura sono ormai un ricordo sempre più sbiadito, cancellato dalla rinascita. Regia di Roberto Mancini. Tante vittorie, partite, il lancio di alcuni giovani, soprattutto l'Europeo, hanno ingannato tutti, ... Leggi su goalnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News L'si ferma! Non ci sarà il campionato per i prossimi due mesi in vista dei Mondiali di Qatar! Questa la decisione presa oggi dalla FIGC dopo l'accordo raggiunto con la Lega Serie A. I motivi? La necessità di dare continuità alla preparazione della Nazionale azzurra in vista della rassegna iridata.? A fine marzo, infatti, l'campione d'Europa in carica affronterà lo spareggio ai Mondiali in Qatar dopo non essere andata direttamente in Qatar. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento, anche la tensione su un test che non poteva essere bocciato. Le speranze di non riuscire a qualificarsi a Russia 2018 sulla panchina del Ventura sono ormai un ricordo sempre più sbiadito, cancellato dalla rinascita. Regia di Roberto. Tante vittorie, partite, il lancio di alcuni giovani, soprattutto l'Europeo, hanno ingannato tutti, ...

