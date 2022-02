Quarta dose vaccino covid a immunodepressi, via libera Cts Aifa (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla Quarta dose di vaccino anti-covid per i pazienti gravemente immunodepressi, che abbiano completato il ciclo primario di immunizzazione, composto per questa categoria da due dosi più quella addizionale. La Cts si è riunita ieri, a quanto si apprende, e il parere è stato trasmesso al ministero della Salute. Dall’Aifa chiariscono che per i pazienti immunocompromessi la Quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale: un primo richiamo a seguire appunto il ciclo primario ‘2+1’. L’indicazione degli esperti è che venga somministrata con vaccini a mRna, negli stessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Viadella Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco () alladianti-per i pazienti gravemente, che abbiano completato il ciclo primario di immunizzazione, composto per questa categoria da due dosi più quella addizionale. La Cts si è riunita ieri, a quanto si apprende, e il parere è stato trasmesso al ministero della Salute. Dall’chiariscono che per i pazienti immunocompromessi laequivarrebbe allabooster offerta alla popolazione generale: un primo richiamo a seguire appunto il ciclo primario ‘2+1’. L’indicazione degli esperti è che venga somministrata con vaccini a mRna, negli stessi ...

