Quando gioca Udinese-Lazio: orario e dove vedere la diretta tv e streaming domenica 20 febbraio 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo Roma-Verona che si disputerà sabato pomeriggio alle 18, domenica sarà il turno di Udinese-Lazio, partita sempre valida per la 26esima giornata di campionato di Serie A. Ma vediamo a che ora scendono in campo i calciatori, dove vedere in diretta tv e streaming la gara e a che ora. Udinese-Lazio: a che ora e dove vedere la diretta tv domenica 20 febbraio 2022 Udinese-Lazio si disputerà domenica 20 febbraio allo stadio Dacia Arena di Udine e il fischio d’inizio è previsto alle 20.45. La partita dovrebbe essere arbitrata da Luca Massimi di Termoni e sarà trasmessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo Roma-Verona che si disputerà sabato pomeriggio alle 18,sarà il turno di, partita sempre valida per la 26esima giornata di campionato di Serie A. Ma vediamo a che ora scendono in campo i calciatori,intv ela gara e a che ora.: a che ora elatv20si disputerà20allo stadio Dacia Arena di Udine e il fischio d’inizio è previsto alle 20.45. La partita dovrebbe essere arbitrata da Luca Massimi di Termoni e sarà trasmessa ...

