Pechino 2022, slalom parallelo a squadre sci alpino oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom parallelo a squadre di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Tutto pronto a Yanqing per il team event, con l’Italia che schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Appuntamento a partire dalle ore 3 italiane (ore 10 locali) con gli ottavi di finale. LA diretta TESTUALE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 su Eurosport 1 ed in ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellodi sciai Giochi Olimpici invernali di. Tutto pronto a Yanqing per il team event, con l’Italia che schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Appuntamento a partire dalle ore 3 italiane (ore 10 locali) con gli ottavi di finale. LATESTUALE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 su Eurosport 1 ed in ...

