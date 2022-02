Pechino 2022, regolamento mass start pattinaggio velocità: come funziona e come si assegnano i punti (Di sabato 19 febbraio 2022) Il regolamento della mass start di pattinaggio di velocità. Le partenze in linea maschile e femminile chiuderanno il programma dello speed skating alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: ma come funziona e come vengono assegnati i punti? Gli atleti percorrono in totale 16 giri e ogni quattro scattano gli sprint intermedi (al giro 4, 8 e 12). Lo sprint intermedio assegna 5 punti al vincitore, 3 al secondo e 1 al terzo. Al giro finale invece, chi taglia il traguardo per primo guadagna 60 punti, il secondo 40 ed il terzo 20. Va da sé dunque che lo sprint conclusivo è fondamentale in chiave medaglie. Di seguito, le informazioni per ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ildelladidi. Le partenze in linea maschile e femminile chiuderanno il programma dello speed skating alle Olimpiadi invernali di: mavengono assegnati i? Gli atleti percorrono in totale 16 giri e ogni quattro scattano gli sprint intermedi (al giro 4, 8 e 12). Lo sprint intermedio assegna 5al vincitore, 3 al secondo e 1 al terzo. Al giro finale invece, chi taglia il traguardo per primo guadagna 60, il secondo 40 ed il terzo 20. Va da sé dunque che lo sprint conclusivo è fondamentale in chiave medaglie. Di seguito, le informazioni per ...

