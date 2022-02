Morto in cella come Epstein il complice francese Brunel. Procurava le ragazzine al finanziere americano (Di sabato 19 febbraio 2022) L’agente di modelle, Jean Luc Brunel, accusato di traffico di minori in connessione con il caso Epstein, è stato trovato questa mattina impiccato nella sua cella del carcere della Santé, a Parigi. Lo riferiscono i media francesi. Il carcere di massima sicurezza viene considerato il più controllato di Francia e ha tra i suoi detenuti anche il terrorista Carlos, noto come lo Sciacallo. Brunel Procurava le ragazzine per i giochi di Epstein Jean Luc Brunel, 76 anni, era in stato di detenzione preventiva da oltre un anno, dopo l’arresto nel dicembre 2020 all’aeroporto Charles de Gaulle, mentre tentava di lasciare il Paese. L’uomo era indagato per stupro e abusi sessuali su minori. Era inoltre sospettato di aver procurato ragazze minorenni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) L’agente di modelle, Jean Luc, accusato di traffico di minori in connessione con il caso, è stato trovato questa mattina impiccato nella suadel carcere della Santé, a Parigi. Lo riferiscono i media francesi. Il carcere di massima sicurezza viene considerato il più controllato di Francia e ha tra i suoi detenuti anche il terrorista Carlos, notolo Sciacallo.leper i giochi diJean Luc, 76 anni, era in stato di detenzione preventiva da oltre un anno, dopo l’arresto nel dicembre 2020 all’aeroporto Charles de Gaulle, mentre tentava di lasciare il Paese. L’uomo era indagato per stupro e abusi sessuali su minori. Era inoltre sospettato di aver procurato ragazze minorenni ...

