Meloni frena i nostalgici | Sarò implacabile | vi caccio Sfida a Salvini sulle comunali

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tutti in riga: “Sonocon me stessa e loanche con voi. Dobbiamo essere perfetti, a partire dai profili Facebook”. Giorgianon intende più tollerare sui social network postche invocano a una fascisteria d’accatto. Altrimenti? Caccia tutti. La “capa” di Fratelli d’Italia riunisce la direzione nazionale del partito e prova l’assalto al cielo. Dal 29 aprile al 1° maggio lancerà il programma di governo. In vista delle amministrative, avvisae Berlusconi: “Possiamo andare da soli”. Nella sala dei gruppi della Camera sfilano i parlamentari di Fratelli d’Italia, i consiglieri e coordinatori regionali. Ci sono anche gli europarlamentari come “Sofò”, alla francese. E’ chiamato così Vincenzo Sofo, strappato alla Lega e in tenera unione con Marion Le Pen. Passa il ...