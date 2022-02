Malore nel sonno, Cristiana muore a 44 anni. Faceva la commessa in un supermercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Aveva 44 anni Cristiana Pasquetto , e da vent'anni lavorava al supermercato Alì in via Siracusa, in zona Salboro, a Padova. Domenica ha perso la vita in modo inspiegabile, dopo un tragico Malore nel ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022) Aveva 44Pasquetto , e da vent'lavorava alAlì in via Siracusa, in zona Salboro, a Padova. Domenica ha perso la vita in modo inspiegabile, dopo un tragiconel ...

Advertising

gparagone : A pochi giorni dal #Booster si sente male: battiti accelerati, l’ambulanza lo porta in ospedale, dove chiede di and… - actarus1070 : ??Malore improvviso - Cassiera di 44 anni trovata morta nel letto - Samanta8888 : RT @ImolaOggi: Malore improvviso - Cassiera di 44 anni trovata morta nel letto - mariamworldart : RT @11Giuliano: Un altro: Livorno, muore in via Ricasoli per un malore. Livorno, 18 febbraio 2022 - Stava camminando nella centralissima vi… - leggoit : Malore nel sonno, Cristiana muore a 44 anni. Faceva la commessa in un supermercato -

Ultime Notizie dalla rete : Malore nel Malore nel sonno, Cristiana muore a 44 anni. Faceva la commessa in un supermercato Aveva 44 anni Cristiana Pasquetto , e da vent'anni lavorava al supermercato Alì in via Siracusa, in zona Salboro, a Padova. Domenica ha perso la vita in modo inspiegabile, dopo un tragico malore nel sonno, nel letto della casa in cui viveva insieme alla mamma: lascia due figli maschi e una famiglia che si è trincerata dietro il silenzio dopo lo choc della sua scomparsa, scrive Elisa ...

La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni Malore mentre guida l'ambulanza, si schianta contro un albero: Luca muore a 51 anni Il dramma ha ... Giovedì nel tardo pomeriggio era uscito: la mattina seguente, poco prima di mezzogiorno, la mamma è ...

Cassiera dell'Alì stroncata da un malore nel sonno Il Gazzettino Ritrovato senza vita il pensionato scomparso da Matzaccara I vigili del fuoco di Carbonia nella notte hanno ritrovato senza vita il pensionato del paesino di Matzaccara dato per scomparso nel pomeriggio ... cercare legna o fare due passi e avrebbe avuto un ...

Malore nel sonno, Cristiana muore a 44 anni. Faceva la commessa in un supermercato Domenica ha perso la vita in modo inspiegabile, dopo un tragico malore nel sonno, nel letto della casa in cui viveva insieme alla mamma: lascia due figli maschi e una famiglia che si è trincerata ...

Aveva 44 anni Cristiana Pasquetto , e da vent'anni lavorava al supermercato Alì in via Siracusa, in zona Salboro, a Padova. Domenica ha perso la vita in modo inspiegabile, dopo un tragicosonno,letto della casa in cui viveva insieme alla mamma: lascia due figli maschi e una famiglia che si è trincerata dietro il silenzio dopo lo choc della sua scomparsa, scrive Elisa ...mentre guida l'ambulanza, si schianta contro un albero: Luca muore a 51 anni Il dramma ha ... Giovedìtardo pomeriggio era uscito: la mattina seguente, poco prima di mezzogiorno, la mamma è ...I vigili del fuoco di Carbonia nella notte hanno ritrovato senza vita il pensionato del paesino di Matzaccara dato per scomparso nel pomeriggio ... cercare legna o fare due passi e avrebbe avuto un ...Domenica ha perso la vita in modo inspiegabile, dopo un tragico malore nel sonno, nel letto della casa in cui viveva insieme alla mamma: lascia due figli maschi e una famiglia che si è trincerata ...