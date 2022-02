LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Hoole super, ma arrivano i big (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.03 Arriva un nuovo miglior tempo, è di Stefan Küng (Groupama-FDJ)! Fa da riferimento per tutti con il suo 38’47?49, Hoole a +40?! 18.00 Ottimo inizio di Remco Evenepoel, primo al km 9.6 con 11’41”. 17.57 Che ritmo per Stefan Kueng! Miglior tempo al riferimento 22.8 km, 28’54?37, ben 39? in meno rispetto al tempo che aveva registrato da Hoole; quest’ultimo, però, negli ultimi 10 km ha dato il massimo, registrando poi il miglior tempo in assoluto sul traguardo. 17.54 Terzo tempo sul traguardo per lo spagnolo Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), +1’02?93 da Hoole. 17.51 Partito l’ultimo corridore da programma, il francese David Gaudu (Groupama-FDJ). 17.48 Samuele Battistella dodicesimo al km 9.6, +34?41 da Stefan Kueng. 17.45 Clément Russo (Team Arkéa Samsic) registra il secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Arriva un nuovo miglior tempo, è di Stefan Küng (Groupama-FDJ)! Fa da riferimento per tutti con il suo 38’47?49,a +40?! 18.00 Ottimo inizio di Remco Evenepoel, primo al km 9.6 con 11’41”. 17.57 Che ritmo per Stefan Kueng! Miglior tempo al riferimento 22.8 km, 28’54?37, ben 39? in meno rispetto al tempo che aveva registrato da; quest’ultimo, però, negli ultimi 10 km ha dato il massimo, registrando poi il miglior tempo in assoluto sul traguardo. 17.54 Terzo tempo sul traguardo per lo spagnolo Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), +1’02?93 da. 17.51 Partito l’ultimo corridore da programma, il francese David Gaudu (Groupama-FDJ). 17.48 Samuele Battistella dodicesimo al km 9.6, +34?41 da Stefan Kueng. 17.45 Clément Russo (Team Arkéa Samsic) registra il secondo ...

