LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano chiude dopo la pausa infinita per la pioggia (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Adesso Berrettini attende il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. I due dovrebbero scendere in campo a breve, anche se sta comunque piovendo a Rio de Janeiro, con lo spagnolo avanti per 5-4 nel primo set. “E’ stato molto complicato come esordio a Rio. Quando giochi con un avversario così devi stare molto attento e giocare al tuo meglio. Sono comunque contento del primo e terzo set” le parole a fine match di Matteo. Matteo Berrettini ha superato Thiago Monteiro per 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e quarantanove minuti di match. 6-3 HA CHIUSO MATTEO Berrettini! Con una splendida palla corta il romano chiude ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Adessoattende il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. I due dovrebbero scendere in campo a breve, anche se sta comunque piovendo a Rio de Janeiro, con lo spagnolo avanti per 5-4 nel primo set. “E’ stato molto complicato come esordio a Rio. Quando giochi con un avversario così devi stare molto attento e giocare al tuo meglio. Sono comunque contento del primo e terzo set” le parole a fine match di Matteo. Matteoha superato Thiagoper 6-4 6-7 6-3due ore e quarantanove minuti di match. 6-3 HA CHIUSO MATTEO! Con una splendida palla corta il...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: non piove più! Si riprende a giocare - #Berrettini-M… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: piove di nuovo! Non si riprende in Brasile -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: piove di nuovo! Giocatori negli spogliatoi -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: si gioca non prima di mezzanotte e quindici! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: piove di nuovo! Non si riprende in Brasile -… -