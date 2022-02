'I vax uccidono': vandalizzato un hub vaccinale a Empoli. La rabbia della sindaca (Di sabato 19 febbraio 2022) vandalizzato la scorsa notte, con scritte no vax, l'hub per la vaccinazione anti Covid di Empoli (Firenze). Lo riferisce su Facebook la sindaca della città Toscana, Brenda Barnini , postando le foto ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022)la scorsa notte, con scritte no vax, l'hub per la vaccinazione anti Covid di(Firenze). Lo riferisce su Facebook lacittà Toscana, Brenda Barnini , postando le foto ...

sm4shing : @ilmeteoit Sbaglio o le sigarette le vende in esclusiva lo stato ?.. Quindi vediamo .. obbliga a fare il vaccino ..… - tommipiz : @sbonaccini Immagino che colui che abbia scritto 'i vax uccidono' si sia laureato in biotecnologie mediche all'Univ… - franco67238399 : per draghi e palazzinari,cts,ema,aifa e tutta la sventata cricca che ne fa parte di questo progetto genocidiale, qu… - Bunny_1978 : RT @V_V_Vi_Vi: SAN LEONE ALTRA AZIONE V_V MURALES DI RIBATTUTA .. QUESTA È LA TERZA SE NON ADDIRITTURA LA QUARTA VOLTA CHE DOPO LA CANCELLA… - Artemys1978 : RT @V_V_Vi_Vi: SAN LEONE ALTRA AZIONE V_V MURALES DI RIBATTUTA .. QUESTA È LA TERZA SE NON ADDIRITTURA LA QUARTA VOLTA CHE DOPO LA CANCELLA… -