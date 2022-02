GF Vip, un ospite imprevisto sul palco. Un uomo fa irruzione in studio (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è sempre pieno di sorprese. Questa volta, però, non sono stati i concorrenti a dar vita a una travolgente dinamica, ma un uomo presente nello studio di Alfonso Signorini. Inaspettatamente, Paolo Sforza, con un salto, ha raggiunto il conduttore sul palco, iniziando a correre senza sosta. L’evento, per fortuna, ha avuto un lieto fine visto che sono stati presi subito dei provvedimenti. Non è la prima volta che qualcuno tenta di compiere un gesto del genere. In passato, anche Rita De Crescenzo provò a fare la stessa identica cosa. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, un uomo fa irruzione sul palco: ecco perché Paolo Sforza non è certo uno sconosciuto. Negli ultimi anni, infatti, era stato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è sempre pieno di sorprese. Questa volta, però, non sono stati i concorrenti a dar vita a una travolgente dinamica, ma unpresente nellodi Alfonso Signorini. Inaspettatamente, Paolo Sforza, con un salto, ha raggiunto il conduttore sul, iniziando a correre senza sosta. L’evento, per fortuna, ha avuto un lieto fine visto che sono stati presi subito dei provvedimenti. Non è la prima volta che qualcuno tenta di compiere un gesto del genere. In passato, anche Rita De Crescenzo provò a fare la stessa identica cosa. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, unfasul: ecco perché Paolo Sforza non è certo uno sconosciuto. Negli ultimi anni, infatti, era stato ...

