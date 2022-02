Francesco Monte torna a parlare della polemica sanremese con Ana Mena e risponde circa la possibilità di tornare in tv

(Di sabato 19 febbraio 2022) Mancano poche ore alla fine di Una voce per San Marino, il festival che da laal vincitore di partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision e tra i Big finalisti c’è anchecon la canzone Mi ricordo di te (Adrenalina). Proprio, intervistato da Fanpage.it, ha spiegato come sta vivendo questa esperienza alla luce anchesua esclusione da Sanremo 2022: Sono felice ed emozionato, ho voglia di mettermi alla prova in un contesto di gara, testare per la prima volta l’adrenalina di una competizione. Oggi finalmente gareggia. Girando attorno al mondo dello spettacolo per 11 anni, ci sono stati momenti in cui le mie insicurezze mi hanno bloccato, ma poi ho capito che il mio posto è la musica. Voglio far capire alle persone che sto lavorando ...

Ternano, del 1988, non è in realtà cantante per principale vocazione, essendo soprattutto attore e modello. La sua fama si deve alla partecipazione a diverse trasmissioni tv ...... i 9 finalisti della categoria "emergenti" (che verranno decretati questa sera) e i "big": Achille Lauro Alessandra Coll e DJ Burak Yeter Blind Cristina RamosIvana Spagna Matteo ...Mancano poche ore alla fine di Una voce per San Marino, il festival che da la possibilità al vincitore di partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision e tra i Big finalisti c’è anche Francesco ...Sono la wild card di San Marino per l’evento. Francesco Monte Ternano, del 1988, non è in realtà cantante per principale vocazione, essendo soprattutto attore e modello. La sua fama si deve alla ...