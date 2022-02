Energia, il parco eolico di Durazzano (Di sabato 19 febbraio 2022) Il parco eolico lardino di Durazzano - costituito da 7 aerogeneratori di taglia unitaria di 2 MW - e' destinato a coprire il fabbisogno energetico della cittadinanza locale. Immagini di Abbate 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Illardino di- costituito da 7 aerogeneratori di taglia unitaria di 2 MW - e' destinato a coprire il fabbisogno energetico della cittadinanza locale. Immagini di Abbate 19 ...

Efficientamento energetico, 100mila euro per la rete comunale ... interessando le vie poste a ridosso del Rione Santa Croce, oltre alla zona del Parco dell'...Comune proprio nel momento di maggior crisi a livello globale che ha fatto lievitare i costi dell'energia. ...

Energia, il parco eolico di Durazzano - Italia Agenzia ANSA Energia fatta in casa: così le aziende trevigiane cercano di fronteggiare la crisi Se l’energia costa – eccome se costa – meglio ... abbiamo fatto i primi passaggi con il Genio civile e con il Parco del Sile per capire se sia davvero fattibile. Vediamo se questa situazione ...

Il Mugello non vuole perdere il suo silenzio: più delle pale eoliche spaventano i camion «Vogliono fare il parco qui, perché arrivare in cima al ... A noi la montagna dà da vivere, mentre l’energia delle pale andrà altrove». Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze ...

