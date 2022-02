È tornato Quagliarella | doppietta all’Empoli | tre punti pesanti per la Samp

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 febbraio 2022) ÈFabio. Il capitano dellaera fuori per i diversi problemi fisici accusati quest’anno, d’altronde la carta d’identità parla chiaro. Però Giampaolo alla vigilia aveva insistito nel ritenere l’attaccante stabiese una risorsa e mai un problema. Il 27 ha risposto in campo, con unaimportantissimadi Andreazzoli, una squadra che in trasferta è stata ostica per tutti o quasi. Trefondamentali nella lotta salvezza, che rilanciano le ambizioni dei blucerchiati, ora a quota 26 appaiati allo Spezia di Thiago Motta. Che aveva battuto Giampaolo nel derby ligure d’esordio sulla panchina dei blucerchiati. Poi laha risposto: 4-0 al Sassuolo, 2-0 oggi. In mezzo, l’1-0 subito a San Siro dal Milan. L'articolo ilNapolista.