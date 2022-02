Doppietta di Quagliarella | Sampdoria batte Empoli 2-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Fabioritrova il gol dopo 139 giorni e con la suanel primo tempo, regala i tre punti allache a Marassi supera 2-0 l'nel primo match del sabato della 26^ giornata di campionato. La gastroenterite mette fuori gioco Sensi e sulla trequarti di Giampaolo c'è spazio per Sabiri. In attacco con l'ex di giornata Caputo torna titolare. Un solo cambio per Andreazzoli rispetto all'undici che ha pareggiato a Cagliari: in mediana Benassi al posto di Bandinelli. Confermato Bajrami dietro le punte Cutrone e Pinamonti. Si parte e c'è subito una grande occasione per l'sugli sviluppi di un'azione partita con un gran lancio proprio di Bajrami per Cutrone. La palla arriva a centro area dove Pinamonti tocca aggiustando ...