Berrettini batte Monteiro e... la pioggia a Rio: raggiunge Fognini nei quarti (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel "500" sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - dopo un'interruzione di sei ore, il romano, primo favorito del seeding, al 2° turno supera in tre set la wild card di casa e trova Alcaraz. Il ligure si gioca l'ingresso in semifinale con l'argentino Coria

