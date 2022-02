"Aspetto un letto in rianimazione". Il dramma di Francesco Chiofalo (Di sabato 19 febbraio 2022) Durante una risonanza magnetica, a Francesco Chiofalo è stata riscontrata una massa nera nel cavo nasale che dovrà essere analizzata Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Durante una risonanza magnetica, aè stata riscontrata una massa nera nel cavo nasale che dovrà essere analizzata

Advertising

zazoomblog : Francesco Chiofalo sta di nuovo male: “Aspetto un letto in rianimazione” - #Francesco #Chiofalo #nuovo #male: - panevinoeansia : RT @dave96ita: Anche quel sorrisino a letto ennesima dimostrazione che sta sotto un treno ormai mi aspetto confessionali belli nei daytime… - dave96ita : Anche quel sorrisino a letto ennesima dimostrazione che sta sotto un treno ormai mi aspetto confessionali belli nei daytime #jeru - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo sta di nuovo male: `Aspetto un letto in rianimazione` #francescochiofalo - deniols89 : @KyriakosJabo Non so se volta scorsa avevi letto i miei commenti, io però ne ero convinto per la voce (che trovavo… -