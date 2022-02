Addio a David Brenner, vincitore di un Oscar: “Un artista dotato” (Di sabato 19 febbraio 2022) David Brenner, famoso montatore statunitense, è venuto a mancare all’età di 59 anni. La sua morte, confermata dalla moglie Amber alla testata The Hollywood Reporter, ha scosso molto il mondo del cinema. Il celebre direttore della fotografia è deceduto nella sua casa di West Hollywood giovedì pomeriggio. David Brenner ha lavorato a numerosi film di successo, tra cui il recente Justice League di Zack Snyder: il montatore è riuscito anche a vincere un Oscar per il miglior montaggio in Nato il 4 luglio, il film del regista Oliver Stone con protagonista Tom Cruise, uscito nel 1990. LEGGI ANCHE => Cinema in lutto: a 85 anni muore Dean Stockwell. Chi era l’attore che recitò per David Lynch e Coppola La società onoraria di montatori cinematografici American Cinema Editors ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 febbraio 2022), famoso montatore statunitense, è venuto a mancare all’età di 59 anni. La sua morte, confermata dalla moglie Amber alla testata The Hollywood Reporter, ha scosso molto il mondo del cinema. Il celebre direttore della fotografia è deceduto nella sua casa di West Hollywood giovedì pomeriggio.ha lavorato a numerosi film di successo, tra cui il recente Justice League di Zack Snyder: il montatore è riuscito anche a vincere unper il miglior montaggio in Nato il 4 luglio, il film del regista Oliver Stone con protagonista Tom Cruise, uscito nel 1990. LEGGI ANCHE => Cinema in lutto: a 85 anni muore Dean Stockwell. Chi era l’attore che recitò perLynch e Coppola La società onoraria di montatori cinematografici American Cinema Editors ...

