Zar Putin e Mida Re (Di sabato 19 febbraio 2022) Riusciranno i nanetti europei a placare l'ira funesta del gigante russo? Chi può dirlo? Ma dopo Macron -che nel suo piccolo tiene la bomba atomica- e Scholz -che nelle sue banche tiene l'euro per le palle- di andare a Mosca tocca ora a un italiano. Ma noi a parte sole, pizza, amore e bonus 110%, su cosa possiamo contare? Dipende da chi ci mandiamo… forse con Draghi potremmo contare sulla sua reputazione, ma a quanto pare l'ex-super-Mario -nonno ormai a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

salfasanop : @agodandaniela @Massimo_1062 @GiusPecoraro Biden? Speriamo che sia pericoloso per Putin, lo zar. - RoccoCastagna : Non avete capito ancora che lo Zar Putin non scherza!!! - cettagaro : @giu33liana Quindi ritenuto innocuo dallo zar Putin - federazionedic1 : @MediasetTgcom24 deve andare a prendere le direttive visto che ha declinato la presenza e Draghi IN QUESTO È AFFID… - fabripep : @MediasetTgcom24 Zar putin ti metterà in riga e sull attenti a lui ordini non gliene puoi dare torna dai tuoi amici con il grembiule -